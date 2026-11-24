Eskişehir'de askeri helikopter kaza kırıma uğradı! MSB'den açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), eğitim amacıyla Eskişehir'den havalanan Hava Kuvvetlerine ait AS-532 tipi helikopterin kaza kırıma uğradığını açıkladı. Tepebaşı ilçesine bağlı Yörükakçayır Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazanın ardından bölgeye ekipler sevk edildi. Helikopterin enkazına ulaşılırken arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Can kaybı veya yaralı olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken A Haber muhabiri Abdullah Ünver, bölgedeki son gelişmeleri aktardı.