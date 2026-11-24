Kocaeli'de köpek davasında ortalık karıştı! Avukat ve seyirci sanığa saldırdı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 2022 yılında oğluna saldırdığını öğrendiği ve kendisine de saldırı girişiminde bulunduğunu iddia ettiği sokak köpeğini tüfekle vurarak öldüren Orçun Maviş, hakkındaki kararın istinafta bozulmasının ardından yeniden hâkim karşısına çıktı. Cumhuriyet savcısı, sanığın eyleminin "zorunluluk hali" kapsamında değerlendirilerek ceza verilmesine yer olmadığı yönünde mütalaa sundu. Duruşmada sanığa hakaret eden avukat Kübra O., daha sonra Maviş'e saldırırken bir seyirci de sanığa yumruk attı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle duruşma salonu boşaltıldı. Duruşma ertelenirken Maviş, kendisine saldıranlardan şikâyetçi oldu.