Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN gökyüzünde! İlk uçuşunu Ankara semalarında başarıyla tamamladı...
Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen milli muharip uçağı KAAN, Ankara semalarında ilk uçuşunu yaptı. Mürted havalimanından kalkan Milli Muharip Uçağı, bir süre uçuş yaptıktan sonra başarıyla tekrar üssüne döndü. Emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş, A Haber’de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen milli muharip uçağı KAAN, Ankara semalarında ilk uçuşunu yaptı. Mürted havalimanından kalkan Milli Muharip Uçağı, bir süre uçuş yaptıktan sonra başarıyla tekrar üssüne döndü.
5 ÜLKEDEN BİRİ TÜRKİYE
Uçuş öncesinde fırlatma koltuğu testleri, tam boy statik testi, kontrol yüzeylerinin atalet ve statik testleri, iniş takımı düşürme testleri, sistem entegrasyon laboratuvarında aviyonik sistem testleri, yakıt testleri gibi aşamaları tamamlayan KAAN, son olarak pistte yavaş ve hızlı taksi testlerini gerçekleştirdi.
KAAN, sabah saatlerinde Mürted Hava Meydanı'nda yeniden piste çıkarak motor çalıştırdı ve ilk kez havalandı. KAAN'ın ilk uçuşunda pilot koltuğunda test pilotu Barbaros Demirbaş oturdu.
Milli muharip uçak KAAN ile Türkiye, bu seviyede (5. Nesil) uçak üretebilen 5 ülkeden biri olacak.
YAPAY ZEKA DA DEVREDE OLACAK
KAAN, insansız hava araçları, havadan ihbar, kontrol gibi platformlar ve tedarik edilmesi planlanan diğer unsurlarla ortak çalışabilecek.
Yeni nesil silahlarla havadan havaya muharebe, süpersonik hızda dahili silah yuvalarından hassas vuruş gerçekleştirebilecek KAAN, yapay zeka ve nöral ağ desteğiyle artırılmış muharebe gücü sağlayacak.
KAAN programı kapsamında Yıldırım Test Tesisi, Radar Kesit Alanı Test Tesisi, Rüzgar Tüneli Tesisi gibi dünyanın sayılı büyüklükteki test merkezlerinin ülkeye kazandırılması sağlanıyor. Bu sayede test verilerinin işleme kabiliyetlerinin artırılmasının da önü açılmış olacak.
TÜRKİYE, SAVAŞ UÇAĞINA SAHİP ÜLKELER ARASINDA
KAAN, radar dalgalarını sönümleme özelliğine sahip kompozit malzemelerden üretilmiş olup çift motorlu, düşük görünürlüklü, gelişmiş atış sistemleri ve çift fonksiyonlu radar gibi özelliklere sahip.
Uçak, ASELSAN tarafından geliştirilen elektronik harp sistemi ve elektro optik 360 derece gözetleme sistemini kullanacak ve dördü gövde içinde, dördü gövdenin yanlarında olmak üzere toplam sekiz adet orta ve uzun menzilli füze taşıyabilecek.
Türkiye, KAAN ile 5. nesil savaş uçağına sahip ülkeler arasında yer alacak ve yüksek hava muharebe menzili ve süpersonik hızda stratejik taarruz yeteneğe sahip olacak.
SES HIZININ 1,8 KAT ÜZERİNE ÇIKABİLECEK
Tasarım ve imalatıyla milli olan KAAN'ın kanat açıklığı 14, yüksekliği 6, uzunluğu ise 21 metre. Kokpiti ise tek kişilik.
Maksimum 55 bin fite kadar çıkabilecek olan KAAN, 40 bin fitte sesten 1,8 kat hızlı uçabilecek. Çift motoru, yüksek manevra kabiliyeti, radara düşük görünürlüğü, gövde içi silah taşıyabilmesi ve elektronik harp kabiliyeti de KAAN'ın dikkat çeken özelliklerinden.
"TÜRKİYE AYRI BİR GÜCE ULAŞACAK"
Emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Karakuş, "Yıllardır hayalimdi. Bir Milli Muharip Uçak demek sadece ülkemizin korunmasıyla ilgili değildir ülkemizin siyasetinin güçlenmesini gösterir. Sadece bir askeri olay değil. Aşağı yukarı bin civarında Türk devletlerine ve bize yakın olan devletlere vermemiz halinde Türkiye ayrı bir güce ulaşacak. Birinci öncelik bu. Türkiye bölgesel gücün üstüne çıkacak ve küresel güce yaklaşacak." dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KAAN uçak teknik özellikleri | Milli Muharip Uçak (MMU) KAAN kaçıncı nesil, insansız mı çalışıyor? İlk uçuşunu yaptı mı?
- 6.000 TL müjdesi! Sosyal Yardım alanlara ikramiye yatacak mı? TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile destek, Evde bakım, Engelli, Çocuk...
- Sağlık Bakanlığı DYS nedir, ne işe yarar? Sağlık Bakanlığı DYS girişi nereden, nasıl yapılır? "dys.saglik.gov.tr"
- Elektrik tellerindeki toplar meğer o işe yarıyormuş! Kimsenin aklına gelmez
- Aile Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı | 2024 Bakanlık sınavsız 8.000 işçi alımı başvuru şartları neler?
- Liste tek tek sıralandı! SSK, Bağ-Kur'luya 9.850 TL ek ilave jesti! Cuma ve P.tesi hesaplarda! En düşük 10.000, 10.250, 10.500 TL alana...
- ÖSYM Sağlık Bakanlığı tercih ekranı KPSS-2024/5 | Bakanlık bünyesinde 81 ilde 27.000 personel alımı şartları neler?
- BİLSEM sınavları ne zaman? Sonuçları hangi tarihte açıklanacak? 2024 BİLSEM BAŞVURU KILAVUZU
- İbrahim Keloğlan son dakika | Kedi Eros'u katleden cani hakkında yeni gelişme! İbrahim Keloğlan tutuklandı mı?
- Turabi yoğun bakıma mı alındı, sağlık durumu nasıl? Survivor'dan ayrılmak zorunda kalmıştı! Turabi Çamkıran kimdir, kaç yaşında, nereli?
- Bankalar yenilenen oranları duyurdu! Paranız 3'e katlanacak! 50.000 TL'nin 32 ve 92 günlük mevduat kazancı hesaplandı
- Kamuya 48 bin 500 dev personel alımı müjdesi! Bakanlıklar müjdeyi sene başı duyurdu! En az 40.000 TL maaşla...