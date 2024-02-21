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Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN gökyüzünde! İlk uçuşunu Ankara semalarında başarıyla tamamladı...

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Giriş Tarihi: 21.02.2024 Güncelleme Tarihi: 21.02.2024
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Türkiye’nin milli muharip uçağı KAAN gökyüzünde! İlk uçuşunu Ankara semalarında başarıyla tamamladı...

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen milli muharip uçağı KAAN, Ankara semalarında ilk uçuşunu yaptı. Mürted havalimanından kalkan Milli Muharip Uçağı, bir süre uçuş yaptıktan sonra başarıyla tekrar üssüne döndü. Emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş, A Haber’de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen milli muharip uçağı KAAN, Ankara semalarında ilk uçuşunu yaptı. Mürted havalimanından kalkan Milli Muharip Uçağı, bir süre uçuş yaptıktan sonra başarıyla tekrar üssüne döndü.

5 ÜLKEDEN BİRİ TÜRKİYE

Uçuş öncesinde fırlatma koltuğu testleri, tam boy statik testi, kontrol yüzeylerinin atalet ve statik testleri, iniş takımı düşürme testleri, sistem entegrasyon laboratuvarında aviyonik sistem testleri, yakıt testleri gibi aşamaları tamamlayan KAAN, son olarak pistte yavaş ve hızlı taksi testlerini gerçekleştirdi.

KAAN, sabah saatlerinde Mürted Hava Meydanı'nda yeniden piste çıkarak motor çalıştırdı ve ilk kez havalandı. KAAN'ın ilk uçuşunda pilot koltuğunda test pilotu Barbaros Demirbaş oturdu.

Milli muharip uçak KAAN ile Türkiye, bu seviyede (5. Nesil) uçak üretebilen 5 ülkeden biri olacak.

YAPAY ZEKA DA DEVREDE OLACAK

KAAN, insansız hava araçları, havadan ihbar, kontrol gibi platformlar ve tedarik edilmesi planlanan diğer unsurlarla ortak çalışabilecek.

Yeni nesil silahlarla havadan havaya muharebe, süpersonik hızda dahili silah yuvalarından hassas vuruş gerçekleştirebilecek KAAN, yapay zeka ve nöral ağ desteğiyle artırılmış muharebe gücü sağlayacak.

KAAN programı kapsamında Yıldırım Test Tesisi, Radar Kesit Alanı Test Tesisi, Rüzgar Tüneli Tesisi gibi dünyanın sayılı büyüklükteki test merkezlerinin ülkeye kazandırılması sağlanıyor. Bu sayede test verilerinin işleme kabiliyetlerinin artırılmasının da önü açılmış olacak.

TÜRKİYE, SAVAŞ UÇAĞINA SAHİP ÜLKELER ARASINDA

KAAN, radar dalgalarını sönümleme özelliğine sahip kompozit malzemelerden üretilmiş olup çift motorlu, düşük görünürlüklü, gelişmiş atış sistemleri ve çift fonksiyonlu radar gibi özelliklere sahip.

Uçak, ASELSAN tarafından geliştirilen elektronik harp sistemi ve elektro optik 360 derece gözetleme sistemini kullanacak ve dördü gövde içinde, dördü gövdenin yanlarında olmak üzere toplam sekiz adet orta ve uzun menzilli füze taşıyabilecek.

Türkiye, KAAN ile 5. nesil savaş uçağına sahip ülkeler arasında yer alacak ve yüksek hava muharebe menzili ve süpersonik hızda stratejik taarruz yeteneğe sahip olacak.

SES HIZININ 1,8 KAT ÜZERİNE ÇIKABİLECEK

Tasarım ve imalatıyla milli olan KAAN'ın kanat açıklığı 14, yüksekliği 6, uzunluğu ise 21 metre. Kokpiti ise tek kişilik.

Maksimum 55 bin fite kadar çıkabilecek olan KAAN, 40 bin fitte sesten 1,8 kat hızlı uçabilecek. Çift motoru, yüksek manevra kabiliyeti, radara düşük görünürlüğü, gövde içi silah taşıyabilmesi ve elektronik harp kabiliyeti de KAAN'ın dikkat çeken özelliklerinden.

"TÜRKİYE AYRI BİR GÜCE ULAŞACAK"

Emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Karakuş, "Yıllardır hayalimdi. Bir Milli Muharip Uçak demek sadece ülkemizin korunmasıyla ilgili değildir ülkemizin siyasetinin güçlenmesini gösterir. Sadece bir askeri olay değil. Aşağı yukarı bin civarında Türk devletlerine ve bize yakın olan devletlere vermemiz halinde Türkiye ayrı bir güce ulaşacak. Birinci öncelik bu. Türkiye bölgesel gücün üstüne çıkacak ve küresel güce yaklaşacak." dedi.

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