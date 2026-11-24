Başkan Erdoğan'dan öğretmen adaylarına müjde! 30 bin öğretmen adayı için alım planı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen Öğretmenlere Saygı Gecesi'nde öğretmen adaylarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. 2026 Akademi Giriş Sınavı sonuçlarına göre 15 bin öğretmen adayı alım duyurusunun ve branş dağılımının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu hafta içerisinde açıklanacağını belirten Başkan Erdoğan, 2027 Akademi Giriş Sınavı sonuçlarına göre de 15 bin öğretmen adayının gelecek eylül ayında Milli Eğitim Akademisine alınmasının planlandığını duyurdu.