İsrail'den Galatasaray'a UEFA şikayeti! Sarı-kırmızılılardan geri adım yok

Galatasaray'ın Filistin'e destek amacıyla açtığı pankart, İsrail yönetiminin tepkisine neden oldu. İsrail'in sarı-kırmızılı kulübü UEFA'ya şikayet ettiği açıklanırken Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün Filistin'e destek konusundaki duruşundan vazgeçmeyeceğini belirtti. A Spor şef spikeri Kerem Canbulat, A Haber canlı yayınında İsrail'in şikayetini, Galatasaray'ın açıklamalarını ve UEFA'nın olası tutumunu değerlendirdi. Galatasaray'ın 2023 yılından bu yana Filistin'e destek mesajları verdiğini belirten Canbulat, kulübün ve taraftarların bu konudaki tutumuna dikkat çekti. Canbulat, uluslararası futbol kuruluşlarının Rusya-Ukrayna Savaşı sonrasında Rusya'ya yönelik uygulamaları ile İsrail'e yönelik tutumları arasında farklılık bulunduğunu belirtti. Galatasaray'ın Filistin'e destek konusundaki duruşunun değişmeyeceğini ifade eden Canbulat, futbolun ve olası sportif cezaların ötesinde insani meselelerin bulunduğunu söyledi.