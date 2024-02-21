Mavi göğün son bekçisi Kaan kanatlandı! Yunanistan'da korku manşetleri

Milli Muharip Uçak KAAN, sabah saatlerinde Mürted Hava Meydanı'nda piste çıkarak motor çalıştırdı ve ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, KAAN ile Türkiye'nin dünyada 5. nesil uçak üretebilen 5 ülkeden biri olacağına dikkat çekildi. KAAN'ın gökyüzü ile buluştuğu tarihi anların ardından ilk panik manşeti Yunanistan'dan geldi. Proto Thema gazetesi, uçuşa dair görüntünün paylaşıldığı haberde, "Çift motorlu hayalet uçak" ifadesine yer verildi.

Giriş Tarihi: 21.02.2024 13:52 Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 13:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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