Öğretmen Bilal Yıldızlı'nın iyilik hikayesi! Öğrencilerinin hayatına dokundu

Öğretmenlik bazen bir öğrencinin hayatına dokunan tek bir sözle başlar, yıllar sonra iyilikle büyüyen bir mirasa dönüşür. 26 yıldır öğretmenlik yapan fizik öğretmeni Bilal Yıldızlı, kendisine örnek olan öğretmeninden aldığı ilhamı öğrencilerine aktardı. Yetim çocuklar için başlattığı yardım çalışmasını okuluna taşıyan Yıldızlı, mezun olan öğrencilerinin de bu iyilik hareketini sürdürmesini sağladı. Öğretmenliğin kalplerde bıraktığı izleri anlatan bu özel hikaye, A Haber'in "Özel Dosya" haberinde ekranlara geldi. A Haber muhabiri Meral Dağlılar ve kameraman Ahmet Işık, bu anlamlı iyilik hareketini ekranlara taşıdı.