Atların günlük rutininde neler var? İşte bakımın püf noktaları

At sahibi olmak, yalnızca onlarla vakit geçirmekten ibaret değil. Atların sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi için düzenli bakım, doğru beslenme ve bilinçli bir eğitim süreci büyük önem taşıyor. Günlük bakımda yapılan hatalar ise bu özel canlıların sağlığını olumsuz etkileyebiliyor. Peki, atların günlük rutininde neler var? Beslenmelerinde ve eğitimlerinde nelere dikkat edilmeli? A Haber'den Tuncay Ateş, atların bakımına ilişkin merak edilenleri ekrana taşıdı.