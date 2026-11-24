Başkan Erdoğan, Öğretmenlere Saygı Gecesi'nde konuştu! Eğitimden öğretmen alımına önemli mesajlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Öğretmenlere Saygı Gecesi'nde açıklamalarda bulundu. Şehit öğretmenleri rahmet ve minnetle anan Başkan Erdoğan, eğitim alanında yapılan yatırımlara, öğretmenlerin özlük haklarına ve Türkiye'nin eğitimdeki gelişimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 2026 Akademi Giriş Sınavı sonuçlarına göre 15 bin öğretmen adayı alım duyurusu ve branş dağılımının bu hafta açıklanacağını belirten Başkan Erdoğan, 2027 yılı için de 15 bin öğretmen adayı alımının planlandığını duyurdu. Çocukların dijital dünyadaki tehditlerden korunmasına da değinen Başkan Erdoğan, devletin, öğretmenlerin ve ailelerin iş birliği içerisinde hareket etmesinin önemini vurguladı.