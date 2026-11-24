Tekirdağ'da aile içi tartışma cinayetle sonuçlandı! 4 çocuk annesi kadın kayınpederinin bıçaklı saldırısında öldü

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine bağlı Kızılpınar Mahallesi'nde aile içi tartışma cinayetle sonuçlandı. İddiaya göre kayınpederi Mehmet Ç. tarafından defalarca bıçaklanan 4 çocuk annesi Nihal Ç., kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından jandarmaya teslim olan şüpheli Mehmet Ç., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.