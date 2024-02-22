KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi dünya onu konuştu! Gizli özelliklere sahip...

Türkiye'nin milli muharip uçağı, KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirirken dünyanın dikkatini üzerine çekti. KAAN'ın ilk uçuşu, dünya basınında gündem oldu. Havacılık sitesi Flugrevue, KAAN'ın Türkiye'nin umut ışığı ve gökyüzündeki yeni savaş uçağı olduğu belirtti. Haberde ayrıca KAAN'ın gizli özelliklere sahip olduğunu aktardı.

Giriş Tarihi: 22.02.2024 08:16 Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 09:04 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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