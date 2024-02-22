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KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi dünya onu konuştu! Gizli özelliklere sahip...

Türkiye'nin milli muharip uçağı, KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirirken dünyanın dikkatini üzerine çekti. KAAN'ın ilk uçuşu, dünya basınında gündem oldu. Havacılık sitesi Flugrevue, KAAN'ın Türkiye'nin umut ışığı ve gökyüzündeki yeni savaş uçağı olduğu belirtti. Haberde ayrıca KAAN'ın gizli özelliklere sahip olduğunu aktardı.

Giriş Tarihi: 22.02.2024 08:16 Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 09:04
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KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi dünya onu konuştu! Gizli özelliklere sahip...

KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi,gökyüzüyle buluştu. Türkiye'nin milli muharip uçağı dünya basınında geniş yer buldu.

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KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi dünya onu konuştu! Gizli özelliklere sahip...

Haber, Çin devlet televizyonu internet sitesinde "Türkiye'nin beşinci nesil hayalet avcı uçağı KAAN ilk uçuşunu tamamladı" manşetiyle duyuruldu.

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KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi dünya onu konuştu! Gizli özelliklere sahip...

KAAN'ın 2030'lu yıllarda hizmete başlayacağı belirtildi. "Türk Hava Kuvvetleri'nde mevcut F-16 avcı uçağının kademeli olarak değiştirilmesi planlanıyor" ifadeleri yer aldı.

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KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi dünya onu konuştu! Gizli özelliklere sahip...

YUNAN DEVLET TELEVİZYONU TEKNİK ÖZELLİKLERİ ANLATTI

Yunan devlet televizyonu ERT, KAAN'ın ilk uçuş görüntülerini paylaştı.Teknik özelliklerini anlattı.

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KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi dünya onu konuştu! Gizli özelliklere sahip...

Pentapostagma gazetesi, KAAN'ın her türlü hava koşulunda uçabildiğini aktardı. İlk uçuşu "Türk Hava Kuvvetleri'nde önemli bir rol üstlenecek" diye duyurdu.