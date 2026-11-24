Eskişehir'deki helikopter kazasında enkaz görüntüleri ne anlatıyor? Pilot Ahmet İzgi A Haber'de değerlendirdi

Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında Hava Kuvvetlerine ait AS-532 tipi helikopterin kaza kırıma uğramasının ardından Pilot ve Elektronik Yüksek Mühendisi Ahmet İzgi, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Helikopter kazalarında meteorolojik koşulların ve yüksek gerilim hatlarının oluşturabileceği risklere dikkat çeken İzgi, enkaz görüntülerinin sert bir şekilde yere çarpma ihtimaline işaret ettiğini belirtti. Pervanenin bir engele çarpması veya motor arızası gibi olasılıkları değerlendiren İzgi, kazanın nedenine ilişkin kesin bir yorum yapmak için henüz erken olduğunu vurguladı.