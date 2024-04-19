Dünya diken üstünde! A Haber'de değerlendirdi: Bu işten Netanyahu istifade ediyor

İran’ın saldırınsa İsrail’den misilleme: Dünya diken üstünde… Dünya savaşa doğru mu gidiyor? Akademisyen Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Caşın, “Bu işten Netanyahu istifade ediyor” dedi.

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