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Dünya diken üstünde! A Haber'de değerlendirdi: Bu işten Netanyahu istifade ediyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.04.2024 11:20
İran’ın saldırınsa İsrail’den misilleme: Dünya diken üstünde… Dünya savaşa doğru mu gidiyor? Akademisyen Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Caşın, “Bu işten Netanyahu istifade ediyor” dedi.
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