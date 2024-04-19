19 Nisan 2024, Cuma
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Dışişleri Bakanlığından İsrail - İran gerilimi için flaş açıklama: Kalıcı çatışmaya dönme riski var
Dışişleri Bakanlığı, "İsrail’in Şam’daki İran Büyükelçiliği’ne yaptığı uluslararası hukuka aykırı saldırıyla başlayan gerilimin, son gelişmelerin ardından kalıcı bir çatışmaya dönüşme riski bulunmaktadır. Hadiseleri yakından takip etmekteyiz. Tüm tarafları, daha büyük bir çatışmaya yol açabilecek adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz." açıklamasında bulundu.