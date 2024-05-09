09 Mayıs 2024, Perşembe
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Dijital telif yasası çıkacak mı? Seçim sonrası ilk toplantı
Dijital Mecralar Komisyonu, seçim sonrası ilk toplantısını yaptı. Komisyon Başkanlığını Hüseyin Yayman'ın yaptığı komisyonda dijital telif yasası başta olmak üzere önemli konular masaya yatırıldı.