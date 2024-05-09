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Dijital telif yasası çıkacak mı? Seçim sonrası ilk toplantı

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.05.2024 12:13
Dijital Mecralar Komisyonu, seçim sonrası ilk toplantısını yaptı. Komisyon Başkanlığını Hüseyin Yayman'ın yaptığı komisyonda dijital telif yasası başta olmak üzere önemli konular masaya yatırıldı.
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