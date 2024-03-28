28 Mart 2024, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
DEM Parti’den CHP’ye gözdağı: Kendi adayımıza oy verin
Yerel seçimler yaklaştıkça DEM Parti'den CHP'ye restler de gelmeye başladı. DEM Partililerden peş peşe "İstanbul'da kendi adayımızı desteklemeliyiz" çağrıları geliyor. Leyla Zana'nın ardından bu kez İstanbul adayı Meral Danış Beştaş konuştu. "Kendimize sahip çıkalım, kendimize oy verelim" dedi.