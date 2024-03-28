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DEM Parti’den CHP’ye gözdağı: Kendi adayımıza oy verin

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.03.2024 10:36
Yerel seçimler yaklaştıkça DEM Parti'den CHP'ye restler de gelmeye başladı. DEM Partililerden peş peşe "İstanbul'da kendi adayımızı desteklemeliyiz" çağrıları geliyor. Leyla Zana'nın ardından bu kez İstanbul adayı Meral Danış Beştaş konuştu. "Kendimize sahip çıkalım, kendimize oy verelim" dedi.
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