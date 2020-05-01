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Cumhurbaşkanlığı sistemi neden hedefte? Sisteme karşı olanlar tek parti özleminde mi? Uzman isimler A Haber’e değerlendirdi

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01.05.2020
“Atatürkçüyüm” diye geçinen ancak karanlık sicili ile tanınan CHP’li milletvekili Özgür Özel yine Türkiye’yi ve Cumhurbaşkanlığı sistemini hedef alarak darbe imasında bulundu. Devlet memurlarını ve bürokratları açık açık tehdit etti. Hem AK parti hem MHP kanadından Özgür Özel’e sert tepkiler gelirken A Haber canlı yayına katılan Gazetesi Avni Özgürel ve Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Emin Pazarcı, skandal sözleri ve perde arkasını değerlendirdi.

Gazetesi Avni Özgürel, "Bu meşruiyet tartışması tabi. Son derece su götürür bir şey sanki son oluyor. Halbuki böyle bir şey yok. Anayasal sisteme dayanan ve yüzde 52 destek almış Cumhurbaşkanlığı sistemi meşrudur. Şimdi parlamenter sisteme dönelim diyenler sadece Cumhuriyet Halk Partisi de değil diğer muhalefet partileri açısından bakıldığında Türkiye'nin nasıl bir yönetim sistem ile yönetilmesi gerektiğine dair bir önerisi var mıydı? Hayır! yoktu." ifadelerini kullandı.

"CHP'NİN BİR PROJESİ YOK"

Avni Özgürel, "Bugün muhalefetin başkaca konulara bakıldığında herhangi bir hazırlığı herhangi bir önerisi Meclis katına ya da siyaset katına taşınmış bir projesi söz konusu değil. Hükümetin getirdiği ve iktidarın yasalaştırdığı her ne olursa ona karşı çıkıyorlar." dedi.

"BU İFADELERE ANCAK GÜLÜNÜR"

Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Emin Pazarcı, "Şimdi bakın Özgür Özel'in lafları komiktir. Bu ifadelere ancak gülünür. Bunun üzerine yorum yapmak bile boşa uğraştır. Nasıl değerlendiriyoruz konuyu… Yine CHP'li Engin Altay'ın bir lafı vardı 'Siz dünyanın en doğru işini yapsanız bile biz bunu eleştireceğiz. Biz muhalefetiz, halk bize bu görevi verdi.' dedi. Aslında yok öyle bir şey. Muhalefete halk böyle bir görev vermedi." diye konuştu.

"CHP SİSTEME HEP KARŞI ÇIKTI"

Emin Pazarcı, "MHP ve ülkü kuruluşlar davalarını takip ettim. Alparslan Türkeş'in idamla yargılanan suçlarının arasında 2. madde olarak 'Başkanlık Sistemi'ni istemesini hatırlıyorum. O zamanda beri birçok siyasi lider 'Başkanlık Sistemi'ni istedi. Ancak bunlar hep karşı çıktı." şeklinde konuştu.

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