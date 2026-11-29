Soğuk hava kalp sağlığını tehdit ediyor! Uzmanından kalp hastalarına kritik uyarılar

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kalp krizi riski de artıyor. Özellikle kalp hastalarının kış aylarında dikkat etmesi gereken önemli noktalar bulunuyor. Peki, soğuk hava kalp sağlığını nasıl etkiliyor? Kalp hastaları kış aylarında nelere dikkat etmeli? Soğuk havalarda kalbi korumak için hangi önlemler alınmalı? A Haber muhabiri Yağmur Aksu ve konuğu Dr. Ahmet Selim Mutlu, Kayseri'den hayat kurtaran uyarıları ve tavsiyeleri aktardı.