CHP'li Özgür Özel darbe imasıyla yeniden gündemde! İşte “Atatürkçüyüm” diye geçinen Özgür Özel'in karanlık sicili | Video

Skandalları bir türlü son bulmayan Cumhuriyet Halk Partisi bir kez daha şaşırtmadı. CHP'li Özgür Özel, darbe imasında bulundu, devlet memurlarını ve bürokratları açık açık tehdit etti. Özgür Özel'in darbe imasına tepki gösteren iletişim başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin başarısını hazmedemeyip halkın iradesiyle seçilen Cumhurbaşkanımızın ve Hükümetinin meşruiyetine dil uzatan ve aba altından sopa gösteren hadsizler bilmelidir ki Recep Tayyip Erdoğan ve yol arkadaşları hiçbir tehdide boyun eğmez.” dedi. Ancak bu durum Özel’in için yeni değil! Kavgacı tutumu ve skandal açıklamalarıyla tanınan Özgür Özel'in geçmişte de benzer vukuatları var. İşte Grup Başkanvekili Özgür Özel'in CHP'deki rolüne daha yakından irdeleyen ve onu parti yönetimine taşıyan gelişmeleri anlatan A Haber’in analiz haberi…