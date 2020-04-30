CHP'li Özgür Özel darbe imasıyla tehdit etti AK Parti ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan tepki geldi

Skandal açıklamalarıyla gündemi meşgul eden CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 15 Temmuz darbe girişimi öncesi FETÖ'cülerin hükümeti hedef alan tehditlerine benzer skandal açıklamalarda bulundu.

MEMURLARI VE BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALDI

Devlet memurlarını ve bürokratları hedef alan Özel, adeta yeni bir kaos senaryosunun sinyalini verircesine "Saray rejiminin sonu geliyor" diyerek memurlara ve Başkan Erdoğan'a yönelik tehdit dili kullandı.

Özel şu skandal ifadeleri kullandı:

"Saray rejiminin sonu geliyor. O son Atatürk'ün kemiklerini sızlatacak bütün bu atamaların, bütün bu liyakatsizliklerin de sonunu getirecek. Herkes şunu bilsin. Bütün devlet memurları. Görevini devlet memuru gibi yapan devlet memurları. Hangi ülkeye hizmet ettiğini bilen çok değerli bürokratlar hiç korkmasınlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti gelir, saat gibi işlemeye başlar. O saatin en kıymetli çarkları da siz olursunuz. Eğer ki koltuğunuza liyakatla oturdunuz, devletinize sadakatla çalışıyorsanız."

ÖZEL'E TEPKİ YAĞDI

Özel'in FETÖ ağzıyla yaptığı skandal açıklamalara tepki gecikmedi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve AK Parti milletvekilleri sosyal medya üzerinden Özel'in açıklamalarına tepki gösterdi.

"HADSİZLER BİLMELİDİR Kİ ERDOĞAN VE YOL ARKADAŞLARI HİÇBİR TEHDİDE BOYUN EĞMEZ"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin başarısını hazmedemeyip halkın iradesiyle seçilen Cumhurbaşkanımızın ve Hükümetinin meşruiyetine dil uzatan ve aba altından sopa gösteren hadsizler bilmelidir ki Recep Tayyip Erdoğan ve yol arkadaşları hiçbir tehdide boyun eğmez." İfadeleriyle sert tepki gösterdi.

İletişim Başkanı Altun'un yanı sıra AK Parti milletvekilleri de Özel'in FETÖ ağzıyla yaptığı skandal açıklamalara sert tepki gösterdi.

İşte AK Partili isimlerin o tepkileri:

"SİZ NESİNİZ? KASET VE ŞANTAJ REJİMİ Mİ?"

AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı: "Milletin oyuyla seçilen Cumhurbaşkanına ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin meşru hükumetine "saray rejiminin sonu geliyor" diyebilme cüretini ve hadsizliğini gösteren @eczozgurozel 'e soralım: Siz nesiniz? Kaset ve şantaj rejimi mi? Yoksa yalan ve iftira rejimi mi?"

"15 TEMMUZ ÖNCESİ MİLLETE VE DEVLETE SALLANAN PARMAKLA AYNIDIR"

AK Parti Siyasi ve Hukuk İşleri Başkan Yardımcısı Zeynep Alkış: "Bu 28 Şubat kafasıdır. Bu 15 Temmuz öncesi millete ve devlete sallanan parmakla aynıdır. Bu çok açık vesayetçi bir tehdittir. Özgür Özel'in siyaseti maske, yaptıkları vesayet özlemidir. Şiddetle kınıyorum."

"KENDİNİ DARI AMBARINDA SANAN AÇ TAVUKLAR İLE CHP YÖNETİCİLERİ BAŞA BAŞ YARIŞIR"

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan: "CHP'li Özgür Özel, Türkiye Cumhuriyeti Devleti için "Saray Rejimi" ifadesini kullanmış ve hadsizce konuşmuş. Devlet memurlarını da tehdit etmiş. En son Engin Özkoç böyle konuşmuştu! Kendini darı ambarında sanan aç tavuklar ile CHP yöneticileri başa baş yarışır."

"MİLLETİMİZ GEREKEN DERSİ VERECEKTİR"

AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel: "Bu üslup, bu dil nedir böyle? Aziz milletimizin teveccühü ile seçilmiş Cumhurbaşkanı'nı ve hükümeti FETÖ ağzı ile konuşarak tehdit etme hadsizliği yakışmıyor. Her seçimde milletimiz bu zihniyete hakettiği cevabı verdiği gibi yine milletimiz gereken dersi verecektir. #RezilsinCHP"