Çatalca'da dere taştı! Sel bölgesinde kurtarma ekipleri seferber oldu

İstanbul Çatalca'da etkili olan sağanak yağışın ardından dere taştı, tarım arazileri ve yerleşim alanları sular altında kaldı. Sel nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar için ekipler botlarla kurtarma çalışması başlattı. İlk bölgede ikisi çocuk 10 kişi kurtarılırken ikinci bölgede 7 kişinin kurtarılmayı beklediği bildirildi. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan ve kameraman Senat Destanoğlu, bölgedeki operasyonu canlı yayında dakika dakika ekrana taşıdı.