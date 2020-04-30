Son dakika: MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'den CHP'ye sert tepki: Özgür Özel siyasetin maskarasıdır! CHP’nin genetik yapısıyla siyasi laboratuvarlarda oynanmış |Video

Son dakika haberi... CHP bir kez daha FETÖ ağzıyla darbe imasında bulundu. MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, A haber canlı yayınında devlet memurlarını tehdit eden CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e ve CHP'ye sert tepki gösterdi. Yönter, "Özgür Özel siyasetin maskarasıdır" ifadelerini kullanarak "CHP’nin genetik yapısıyla siyasi laboratuvarlarda oynanmış" dedi.

CHP bir kez daha FETÖ ağzıyla darbe imasında bulundu. MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, A haber canlı yayınında devlet memurlarını tehdit eden CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e ve CHP'ye sert tepki gösterdi. Yönter, "Özgür Özel siyasetin maskarasıdır" ifadelerini kullanarak "CHP'nin genetik yapısıyla siyasi laboratuvarlarda oynanmış" dedi.

CHP YİNE DARBE İMASINDA BULUNDU

Yönter'in konuşmasının satır başları;

Özgür Özel bir defa çok konuşuyor. Çok konuşmasının yanında kem konuşuyor, kof konuşuyor ve sürekli olarak krize oynuyor. Özgür Özel normal kabul edilebilir hazmedilebilir akıl sınırlarından tamamen uzaklaşmış durumda. Özgür Özel şuurunu kaybetmiş vaziyette. Özgür Özel "saray rejimi" diyor bugün Türkiye'de "saray rejimi" diye bir şey yok bu bir uydurma, iftira. Özel, bunu ispat etmek zorunda.

CHP KÖKÜNDEN SAVRULMUŞ

İkincisi Özgür Özel, "Türkiye Cumhuriyeti devleti işte saati gelince göreve gelir iş başına gelir" falan diyor. Türkiye Cumhuriyeti devleti zaten görevinin başında. Devletimiz milletimiz hamd olsun hayatta. Özgür Özel'in dilinin altındaki bakla ne? Biz onun zihniyetini biliyoruz. Çürümüş yaklaşımlarını biliyoruz. Bunlar sokağa oynuyor. Bunlar demokraside ve sandıkta bulamadıklarını bulamayacaklarını başka yerlerde bulma ve elde etme arayışındadır. CHP bu demektir. CHP'nin genetik yapısıyla siyasi laboratuvarlarda oynanmış. Bu zihniyetin genetiğine ilaveler eklemeler yapılmış. CHP kökünden savrulmuş. Başka bir ülkenin muhalefeti haline dönüşmüş.

İDDİASINI İSPAT ETMEZSE ALÇAKTIR

Özel dün sayın Genel Başkanımıza yönelik ağıza alınmayacak ifadeler de kullandı. İki gün önceki son derece isabetli ve milletimiz tarafından takdir toplayan çok büyük ilgi çeken açıklamasının talimatla yapıldığını ifade ve iddia etti. Özel bu iddiasını ispat etmezse alçaktır müfteridir.

CHP BAŞKA BİR YERDE MİLLETİMİZ BAŞKA

Özel Müslüman mahallesinde salyangoz satacağını falan mı düşünüyor? Allah'ın izniyle Türk milleti Müslüman mahallesinde salyangoz sattırmaz. Biz milli ve manevi değerlerimize söz ettirmeyiz. Dinimizle ve diyanetimizle oynatmayız. CHP bunların hepsine yabancı. Değerlerimizle kavgalı. Milli hissimizle milli özlemlerimizle ihtilaflı. CHP başka bir yerde milletimiz başka bir yerde.



CHP BU MİLLETE YABANCI

Bu zihniyet şu korona günlerinde Türkiye'nin muazzam diriliş ve mücadele döneminde dünyanın bile Türkiye'den hayranlıkla bahsettiği bir dönemde adeta çılgına dönüyorlar kıskançlıklarından yerinde duramıyorlar. Türkiye düşsün bunlar bayram ilan edecek. Türkiye kaybetse bunlar havalarda uçacak. Türkiye koronavirüse yenilse keyiflerine diyecek olmayacak. Bunlar bu millete yabancı bu ülkeye yabancı ve hakikaten söylüyorum CHP şu anda siyasi suikast ve sabotaj niyeti taşıyan emellerin tamamıyla pençesinde.

TÜRK MİLLETİYLE SORUNLARI VAR

Türkiye onlarca ülkeye yardım ediyor. Niye rahatsız oluyorlar? Sahra hastanesi yaptık dediler Adana'da neler yaptığını milletimiz gördü hem de ibretle gördü. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı böylesi bir dönemde çocuklarımıza kitapçık hazırlatıyor sözde ve Alevi İslam inancına mensup kardeşlerimizi istismar etmenin peşine düşüyor. Aleviliği farklı bir din gösterme aymazlığı ve ahlaksızlığına tebessüm ediyor. Sayın Genel başkanımız söyledi; "Cami de bizim Cem evi de bizim. Alevi de bizim Sunni de bizim". Ayrımcılık yapan araya girmeye çalışan Yezid'in safında hala ve henüz çıkmayan. Ama CHP duymuyor dinlemiyor hiç önemsemiyor. Çünkü CHP'nin Türkiye ile bir meselesi var. CHP'nin Türk milletiyle bir sorunu var.

SİYASETİN MASKARASIDIR

"Özgür Özel siyasetin maskarasıdır. Müfteridir. Özgür Özel ağzından çıkanı kulağa duymayan ne idüğü belirsiz bir şahıstır. Bu sözlerini çirkin sözlerini aynen kendisine iade ediyoruz. Sayın Genel Başkanımıza, MHP'ye, Cumhur ittifakına, Hükümete yönelik sözleri altında Özgür Özel kalır.