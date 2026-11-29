Denizli'deki cinayetin detayları ortaya çıktı! Tutuklanan eşten kan donduran itiraf

Denizli'de evinde elleri ve ayakları bağlı halde cansız bedeni bulunan Fedai Karagöz'ün öldürülmesine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında tutuklanan eşi, Karagöz'ün boşanmayı kabul etmemesi nedeniyle iki arkadaşıyla birlikte cinayeti planladıklarını ve gerçekleştirdiklerini itiraf etti. Cinayet karşılığında para vadettiği de ortaya çıkan zanlının itiraflarına ilişkin ayrıntıları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.