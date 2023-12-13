Çocuklarda geçmeyen öksürüğün nedeni ne? Geçmeyen öksürüğün sebebi alerji mi?

Özellikle çocuğu okula giden anne, babaların şu sıralar derdi gribal enfeksiyonlar ve bir türlü bitmeyen öksürük. İşte o öksürük neden geçmiyor? Öksürüğün nedeni enfeksiyon değil alerji ya da reflü olabilir mi? İşte bu soruları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ çocuk göğüs hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Erkan Çakır’a sordu.

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