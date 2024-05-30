30 Mayıs 2024, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Çin’den Gazze’ye destek! Devlet Başkanı Cinping: Filistin devleti tanınmalı
Çin lideri Şi Cinping, Pekin'de Çin-Arap İş Birliği Forumu’nda kürsüye çıktı. Gündemde Gazze'deki katliam ve Filistin'in Birleşmiş Milletlere kabulü vardı. Tam üyelik talebinin yerine getirilmesi gerektiğini dile getirdi. Şi cinping bir desteği de açıkladı ve Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na 3 milyon dolar bağışlayacaklarını söyledi.