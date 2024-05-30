Çin’den Gazze’ye destek! Devlet Başkanı Cinping: Filistin devleti tanınmalı

Çin lideri Şi Cinping, Pekin'de Çin-Arap İş Birliği Forumu’nda kürsüye çıktı. Gündemde Gazze'deki katliam ve Filistin'in Birleşmiş Milletlere kabulü vardı. Tam üyelik talebinin yerine getirilmesi gerektiğini dile getirdi. Şi cinping bir desteği de açıkladı ve Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na 3 milyon dolar bağışlayacaklarını söyledi.

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