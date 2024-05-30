30 Mayıs 2024, Perşembe
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Dünya terörist bir devlete yenilecek mi? Tüm Gözler Refah’ta paylaşımı
İsrail'in pazar günü gerçekleştirdiği Refah saldırısı sonrasında tüm dünyada tepkiler çığ gibi büyüdü. Milyonlarca kişi yaşanan katliamı lanetlemek için “All Eyes on Rafah” yazılı bir görseli sosyal medyada paylaşmaya başladı. Öte yandan Amerikan yayın kuruluşu CNN International, onlarca Filistinlinin diri diri yandığı vahşi saldırıları mercek altına aldı. Saldırıya ilişkin görüntüleri inceleyen askeri uzmanlar, katliamda ABD yapımı bombaların kullandığını tespit etti.