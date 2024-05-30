30 Mayıs 2024, Perşembe
Dünyanın en tehlikeli bitkisi: Dokunanın kabusu olacak
Doğanın en ilginç ve aynı zamanda tehlikeli sırlarından biri olarak bilinen, dokunulduğunda insanlara dayanılmaz bir acı veren bir bitki varlığını sürdürüyor. Bu bitkinin adı, "Dikenli Tarla" veya Latince adıyla "Urtica dioica." Dokunulduğunda ciltte şiddetli yanma ve acı hissi yaratan bu bitki, insanları intihar etme isteğiyle dahi baş başa bırakabiliyor. Söylenene göre bu acı, sıcak asitle yakılmış gibi bir his yaratıyor.
Giriş Tarihi: 30.05.2024 09:38
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