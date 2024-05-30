Dünyanın en tehlikeli bitkisi: Dokunanın kabusu olacak

Botanik dünyasının en korkutucu sırlarından biri, görünüşte masum ve sıradan olan bir bitkinin insanlara dayanılmaz bir acı verebilmesidir. Boyu genellikle 10 santimetre ile bir metre arasında değişen yeşil kendi halinde bir bitki, aslında en tehlikeli türlerden biri olarak anılmaktadır. Bu bitki adeta doğanın bir tuzağı gibi; görüntüsü sıradan bir çiçeğin yapraklarına benzerken, verdiği acı insanı intihara sürükleyecek kadar büyük. Dünyanın en korkutucu bitkisi olarak bilinen bu yeşil bitki, sakin görünümünün altında büyük bir tehlike barındırıyor.