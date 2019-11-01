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01.11.2019

CHP'li belediye sayesinde Maltepe'de çöp dağları geri döndü! Klozet atan bile var

İstanbul Maltepe'de CHP'li belediyenin temizlik işçilerinin haksız sebeple işçi çıkarması sebebiyle protestolar başladı ve günlerdir çöpler toplanamıyor. Vatandaş, ilçenin adını 'çöptepe' olarak kullanıyor. İlçenin sokakları çöpten ve kokudan geçilmemeye başladı.

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