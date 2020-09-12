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CHP'li başkan Ahmet Deniz Atabay’ın tecavüzüne uğrayan kadın A Haber’e konuştu

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Giriş: 12.09.2020 10:32
Güncelleme:12.09.2020 10:38
CHP’li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın, kendisinden iş isteyen bir kadına başkan yardımcılarıyla birlikte tecavüz ettiği ortaya çıktı. Çiftlik evine götürülerek zorla alkol içirilen ve tecavüze uğrayan kadın yaşadığı dehşeti A Haber ekranlarında anlattı.

"ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA EVİME GÖTÜRÜN DİYE BAĞIRDIM"

Gözlerini açtığında tecavüze uğradığını gören kadın, hayatının kabusunu yaşadı. Görüntülerinin çekildiği şantajıyla da o kara günlerin devamı geldi. Mağdur kadın yaşadıklarını içine atıp hayatında yeni bir sayfa açmak istedi. Ancak 3 yıl önce yaşanan olayın görüntüleri sosyal medyaya düşünce yine kahroldu. Mağdur kadın, "Çığlık çığlığa evime götürün diye bağırdım. Kadraj Ali denilen kişi beni arabasına aldı ve beni tehdit etti." dedi.

"ŞEHİR DIŞINA ÇIKTIK"

Kadın, "Derdimi anlattım, iş istediğimi söyledim. İhtiyacım olduğunu belirttim. Başkan çok yoğun olduğunu ve sonra arayacağını söyledi. Telefonumu verdim. Telefon mesai saatinin dışında Ali Çağlar aradı. Başkanın görüşmek istediğini söyledi. Mantıklı geldi çünkü başka yoğundu. Araba geldi ben arkaya oturdum. Şehir dışına çıktık." ifadelerini kullandı. İşte tüm detaylar...

Son dakika: Tecavüzle suçlanan CHPli Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay kimdir? SON DAKİKA: TECAVÜZLE SUÇLANAN CHP'Lİ DİDİM BELEDİYE BAŞKANI AHMET DENİZ ATABAY KİMDİR?
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CHPli Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ve maiyetindeki iki kişi, iş isteyen kadına tecavüz etti CHP'Lİ DİDİM BELEDİYE BAŞKANI AHMET DENİZ ATABAY VE MAİYETİNDEKİ İKİ KİŞİ, İŞ İSTEYEN KADINA TECAVÜZ ETTİ

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