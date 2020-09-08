İzmir Didim Belediyesi’nde cinsel istismar! Davacı detayları canlı yayında anlattı

İzmir Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay kendisinden iş isteyen kadına başkan yardımcılarıyla birlikte istismarda bulunduğu iddia edildi. A Haber muhabiri Gamze Elçi detayları canlı yayında aktardı. Mülkiye müfettişleri Didim’e geldi ve soruşturma başladı. Davacı Ekrem Batur, yaşananları canlı yayında anlattı.

İzmir Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay kendisinden iş isteyen kadına başkan yardımcılarıyla birlikte istismarda bulunduğu iddia edildi. A Haber muhabiri Gamze Elçi detayları canlı yayında aktardı. Mülkiye müfettişleri Didim'e geldi ve soruşturma başladı. Davacı Ekrem Batur, yaşananları canlı yayında anlattı.

Batur, "Kadın gidiyor iş başvurusunda bulunuyor. Ben sizi akşam üstü ararım oturur bir yerde konuşuruz diyor. Kadını alıp çiftlik evine götürüyorlar. İçiriyorlar uyuşturucu veriyorlar sonra tecavüz ediyorlar çok üzüldük Didim bunları hak etmiyor." ifadelerini kullandı.