Son dakika: Tecavüzle suçlanan CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay kimdir?

"BAŞKANIN VE DİĞERLERİNİN GEREKEN CEZAYA ALMASINI İSTİYORUM"

Aydın'ın Didim ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın, iş istemeye geldiğinde bir çiftliğe götürüp tecavüz ettiği öne sürülen Z., SABAH'a konuşmuş, "İş aramak için belediyeye gittiğimde başkan, 'Rahat bir ortamda konuşalım' diyerek, beni bir araçla çiftliğe gönderdi. Çiftlikte alkol ve uyuşturucu madde verdiler. Sonrasını hayal meyal hatırlıyorum. Video çekildiğini bile hatırlamıyorum. Olay yaşandığında utandım, şikayetçi olamadım. Şimdi de evlenip yeni bir hayat kurdum. Eşimin olaydan haberi yok. Duyarsa yuvam yıkılır. Deşifre olmaktan çekiniyorum. Bu nedenle daha şikayetçi olamıyorum. Çok büyük bir travma yaşadım ve atlatabilmek için tedavi gördüm. Unutulmayacak bir olay yaşadım. Evde kendi başıma kalınca sürekli ağlıyorum. Artık unutmak istiyorum. Ancak unutamıyorum. Eşimle çok mutlu ve huzurluyum. Bu mutluluğu kaybetmek istemiyorum. Adalete güveniyorum. Başkanın ve diğerlerinin gereken cezaya almasını istiyorum" demişti.

NE OLMUŞTU?

CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, kendisinden iş isteyen Z.Y.'ye daha sonra görüşebileceklerini söyledi. Genç kadını, iki arkadaşı ile birlikte bir çiftliğe götüren Atabay, uyuşturucu ve alkol verdikten sonra tecavüz etti. Olayın görüntüleri ortaya çıkınca evli bir kız çocuğu babası emlakçı Ekrem Batur, Atabay hakkında suç duyurusunda bulundu. CHP'li Başkan görüntüleri inkar ederken, CHP yönetimine de durum iletildi. CHP, yönetimi olayı sümenaltı ederek, konuya duyarsız kaldı.