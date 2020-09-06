CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ve maiyetindeki iki kişi, iş isteyen kadına tecavüz etti

Şikayetlerin gelmesi üzerine Didim'e giden ve skandal tecavüzü öğrenen Gazeteci Mehmet Özışık'ın Youtube kanalında görüntülerini yayınladığı skandal patlak verdi. CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın iş isteyen bir kadına 2 ay boyunca tecavüz ettiği halkın gözleri önüne serildi.

Pornografik görüntülerden dolayı tecavüzü yayınlayamıyoruz!

ÖNCE BİR OT İÇİRİLDİ

Saldırıyı anlatan mağdure kadın, belediyede görüşmenin ardından Ali Çağlar isimli bir şahsın Akköy'deki çiftliğine götürüldüğü söyledi.

Mağdure kadın, muhabbet sırasında kendisine bir ot içirilmesinin ardından kendinden geçtiğini ifade ederek alçak fiiliyatın mağduru olduğunu açıkladı.

AYNI ANDA 2 KİŞİ IRZINA GEÇTİ

Tecavüz esnasında Ali Çağlar isimli şahsın şantaj için video kaydı aldığını söyleyen mağdure, Belediye Başkan Yardımcısı Öznur Gündoğdu'nun da orada olduğu belirterek CHP'li Atabay ile DİBEL Müdürü Öner Çiçek'in tecavüzde bulunduğunu söyledi.

2 AY BOYUNCA ŞANTAJ VE TEHDİTLE TECAVÜZ ETTİLER

Video kaydını kendisine şantaj olarak kullanıldığını söyleyen mağdure kadın, 2 ay boyunca tehdit ve şantajla tecavüze uğradığını söyledi.

CHP'NİN TECAVÜZ SİCİLİ KABARIK...

İNCE TACİZ

CHP'li Muharrem İnce, CHP'li bir bayana "Abazayım gel" şeklinde mesajlar atarak taciz etti. Mağdure kadın tepki gösterince, İnce olayı kapatmak için önce özür diledi sonra para gönderdi. Ama kurtulamadı. Öte yandan İnce'nin Tatanka isimli erotik şiir kitabı bulunuyor.

PEDOFİLİ YÖNETİCİ OTOBÜSÜ ARKASINA GÖTÜRDÜĞÜ ERKEK ÇOCUĞA...

2 yıl önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin 36. Olağan Kurultayı için Kuşadası'ndan Ankara'ya giden partilileri taşıyan otobüste CHP Kuşadası İlçe Yönetim Kurulu üyesi M.Y., 14 yaşındaki bir erkek çocuğunu yanına alarak en arka koltuğuna geçmiş ve taciz etmişti. Olay ortaya çıkarılınca kaçmaya çalışırken yakalanan M.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

ÜSTÜNÜ ÖRTMEYE ÇALIŞTILAR: KAPAYIN ÇENENİZİ, KİMSEYE SÖYLEMEYECEKSİNİZ

Tacizi fark edip CHP İlçe Başkanı Ahmet Ekmekçi'ye derhal polis çağırılması gerektiğini söyleyen Asya Alp ve Kader Nart, Ekmekçi'nin her ikisinin üzerine yürüyerek "Kapatın çenenizi hiç kimseye bir şey anlatmayacaksınız." demişti.

KÜÇÜK KIZLARA TECAVÜZ EDEN SAPKIN CHP'Lİ YÖNETİCİ: RECEP MEMİLİ

2017'de CHP Manavgat İlçe Yöneticisi ve yerel gazete sahibi sözde gazeteci Recep Memili 12-16 yaş arasındaki çok sayıda kız çocuğuna tacizde bulunmuştu. 10 Ocak 2017'de gözaltına alan CHP'li Memili, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

BELEDİYE ÇALIŞANINI TEHDİT ETTİ

2016 yılında, Tekirdağ Saray Belediye Başkan Yardımcısı Dilaver Perçin, 25 yıllık belediye çalışanını taciz etti. Belediye Başkanı ise mağdur kadını tehdit etti.

STAJYER ÖĞRENCİLERİ BİLE...

Yine CHP'li Saray Belediyesinde Başkan Danışmanı Savaş Korucuoğlu, stajyer öğrencileri taciz etti. Daha vahimiyse konunun CHP Tekirdağ milletvekillerine iletilmesine rağmen söz konusu kişiler hakkında hiçbir işlem yapılmadığı hatta konunun kapatılmaya çalıştığı ortaya çıktı.

GARSON KIZI...

2010 yılında, CHP Mudanya İlçe Başkanı Hasan Yıldırım, Kılıçdaroğlu'nun toplantı düzenlediği otelde garson kızı taciz etti. Hadise ilk başta örtbas edilmeye çalışıldı fakat hâdise alenen ortaya çıkınca gizlemeye çalışanlar da tepki göstermek durumunda kaldı.

FUHUŞ YAPTIRDILAR

2018'de Adana'nın Kozan ilçesinde pitbull cinsi köpeklerle korkuttukları yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdıkları gerekçesiyle adliyeye sevk edilen ve aralarında CHP Kozan Gençlik Kolları Başkanı Kadir Oruç'un da bulunduğu 18 kişilik çete tutuklandı.

İLKOKUL ÖĞRETMENİNİ TACİZDEN HAPSE ATILDI

2012 yılında, CHP'li Sivas Akıncılar İlçe Başkanı H.Ç, Akıncılar İlköğretim Okulu Sınıf Öğretmeni E.S'yi taciz ettiği gerekçesiyle tutuklanıp 2 yıl bir ay hapis cezasına çarptırılarak cezaevine konuldu.

CHP'nin basına yansımadan üstü örtülen onlarca tecavüz, fuhuş, taciz saldırıları bulunuyor...