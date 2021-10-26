26 Ekim 2021, Salı
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CHP'den Suriye ve Irak tezkeresine "hayır" oyu | Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler: Savaşmayacağız barışacağız
Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grupo toplantısında konuştu. Bu konuşmada tezkereye hayır diyeceklerini skandal sözlerle duyurdu. Öte yandan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon yetkisini uzatan tezkereye "hayır" oyu vereceklerini resmen duyurdu.