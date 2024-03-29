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CHP’de para sayma soruşturması

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.03.2024 12:48
CHP'deki para sayma soruşturması sürüyor. Son olarak Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in ifadesi alındı. Soruşturmadaki son durumu A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı.
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