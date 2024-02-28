28 Şubat 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP'de büyük komedi! İçkinin dozunu kaçıran CHP'li isim Başiskele adayı Anıl Acurman'ı yaktı...

CHP'de büyük komedi! İçkinin dozunu kaçıran CHP'li isim Başiskele adayı Anıl Acurman'ı yaktı...

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.02.2024 22:47
CHP'nin Başiskele Belediye başkan adayı Anıl Acurman’ın adaylığı, bir CHP üyesinin itirazı sonucu İl Seçim Kurulu’nun kararıyla 'ilçe başkanlığı görevinden gereken zamanda istifa etmediği' gerekçesiyle oy birliğiyle düşürüldü. Karar hakkında Kocaeli Adliyesi önünde açıklama yapanl İl Başkanı Bülent Sarı dilekçeyi veren CHP'li şahsın mesajını okudu. Sarı mesajda "Bunalımda bulunmam nedeniyle alkol aldığım arkadaşlarla sohbet esnasında içkinin dozunu kaçırınca aday arkadaş için dilekçe verdim" ifadelerinin yer aldığını ifade etti. İşte detaylar...
CHPde büyük komedi

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CHP’de büyük komedi!
CHP'de büyük komedi!
28 Şubat’ta medya nasıl rol oynadı!
28 Şubat'ta medya nasıl rol oynadı!
Murat Kurum İstanbul’un her sokağında her caddesinde!
Murat Kurum İstanbul'un her sokağında her caddesinde!
Siyasilerden 28 Şubat mesajları!
Siyasilerden 28 Şubat mesajları!
Büyükşehirlerde fiyat arış hızı geriledi!
Büyükşehirlerde fiyat arış hızı geriledi!
Çeyrek altına hile karıştı!
Çeyrek altına hile karıştı!
“Şubat hep 28”
“Şubat hep 28”
DEM’den CHP’ye boykot resti!
DEM’den CHP’ye boykot resti!
Bayraktar TB3’ten bir başarı daha!
Bayraktar TB3’ten bir başarı daha!
Başkan Erdoğan’dan zirveye video mesaj!
Başkan Erdoğan’dan zirveye video mesaj!
Post Modern Darbenin üzerinden 27 yıl geçti!
"Post Modern Darbe"nin üzerinden 27 yıl geçti!
28 Şubat Darbesi’nin beşli çetesi kimlerdi?
28 Şubat Darbesi’nin beşli çetesi kimlerdi?
Daha Fazla Video Göster