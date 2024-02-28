CHP'de büyük komedi! İçkinin dozunu kaçıran CHP'li isim Başiskele adayı Anıl Acurman'ı yaktı...

CHP'nin Başiskele Belediye başkan adayı Anıl Acurman’ın adaylığı, bir CHP üyesinin itirazı sonucu İl Seçim Kurulu’nun kararıyla 'ilçe başkanlığı görevinden gereken zamanda istifa etmediği' gerekçesiyle oy birliğiyle düşürüldü. Karar hakkında Kocaeli Adliyesi önünde açıklama yapanl İl Başkanı Bülent Sarı dilekçeyi veren CHP'li şahsın mesajını okudu. Sarı mesajda "Bunalımda bulunmam nedeniyle alkol aldığım arkadaşlarla sohbet esnasında içkinin dozunu kaçırınca aday arkadaş için dilekçe verdim" ifadelerinin yer aldığını ifade etti. İşte detaylar...

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