CHP'de büyük komedi! İçkinin dozunu kaçıran CHP'li isim Başiskele adayı Anıl Acurman'ı yaktı...
CHP'nin Başiskele Belediye başkan adayı Anıl Acurman’ın adaylığı, bir CHP üyesinin itirazı sonucu İl Seçim Kurulu’nun kararıyla 'ilçe başkanlığı görevinden gereken zamanda istifa etmediği' gerekçesiyle oy birliğiyle düşürüldü. Karar hakkında Kocaeli Adliyesi önünde açıklama yapanl İl Başkanı Bülent Sarı dilekçeyi veren CHP'li şahsın mesajını okudu. Sarı mesajda "Bunalımda bulunmam nedeniyle alkol aldığım arkadaşlarla sohbet esnasında içkinin dozunu kaçırınca aday arkadaş için dilekçe verdim" ifadelerinin yer aldığını ifade etti. İşte detaylar...
CHP Genel Merkezi tarafından 12 Şubat'ta Başiskele Belediye başkan adayı olarak gösterilen ilçe başkanı Anıl Acurman, adaylık kararı sonrası ilçe başkanlığı görevinden istifa etti.
SEÇİM KURULUNA İTİRAZ ETTİLER
İddiaya göre CHP üyesi M.D., Acurman'ın adaylık sürecinde istifa etmesine rağmen ilçe başkanı olarak görev yaptığı ve belgeleri ilçe başkanı sıfatıyla imzaladığı gerekçesiyle 26 Şubat'ta ilçe seçim kuruluna itirazda bulundu.
ADAYLIĞI DÜŞÜRÜLDÜ
İtirazı değerlendiren Başiskele İlçe Seçim Kurulu, Acurman'ın 'ilçe başkanlığı görevinden gereken zamanda istifa etmediği' gerekçesiyle adaylığının düşürülmesine karar verdi. Acurman, M.D.'nin itiraz etme hakkı bulunmadığı ve ilçe başkanlığından istifa ederek bunun karar defterine işlendiği gerekçesiyle itiraz ederken, itirazı inceleyen İl Seçim Kurulu, 2 günün sonunda oy birliğiyle Acurman'ın adaylığının düşürülmesine karar verdi.
'BİZİM İŞİMİZ BU ULUSUN DEĞERLERİNE UZANAN HAİN ELLERİ KIRMAK'
Karar sonrası İl Başkanı Bülent Sarı ve partililerle birlikte Kocaeli Adliyesi önünde açıklama yapan Anıl Acurman, "Bugün bir kez daha öğrendik ki şaşıracak bir karanlıkta yaşıyoruz. Bir kez daha gördük ki Ulu Önderin Türk ulusuna en kıymetli mirası olarak bıraktığı demokrasimize kurşun sıkmak için pusularında bekleyen hainler var ama unutulmasın ki bizim işimiz karanlıkları aydınlatmak, bizim işimiz bu ulusun değerlerine uzanan hain elleri kırmak. Bugün Başiskele'deki güzel yürekli komşularımın demokratik haklarına yönelen saldırı, hukuk yoluyla defedilememiştir. Hukukun verdiği her karara saygılıyız ama arkasındaki komplo açık ve net şekilde ortadadır. Anıl Acurman'ı sahada 4 günde yarattığı rüzgardan daha fazlasını yaratırken, yeni adayımız için çalışırken göreceksiniz" dedi.
"ALKOL ETKİSİYLE BAŞVURMUŞUM"
Ayrıca Sarı dilekçeyi veren CHP'li ismin gönderdiği mesajı da okurken "Ben eşimden beri çocuklarımdan ayrıldığımdan beri Kocaeli'de oturuyorum. Bunalımda bulunmam nedeniyle alkol aldığım arkadaşlarla sohbet esnasında içkinin dozunu kaçırınca aday arkadaş için dilekçe verdim. Şimdi ise kendimden ve geçmişimden utanıyorum ve buradan taşınıyorum" ifadelerini kullandı.
Kararın ardından CHP, ilçe için yeniden aday belirleyecek.
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