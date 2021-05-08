CHP'de bir tecavüz skandalı daha! Kılıçdaroğlu'nun gıkı çıkmıyor

Malatya’da, CHP Kale İlçe Başkanı Süleyman Karabulut’un 16 yaşındaki bir kıza tecavüz ettiği ortaya çıktı. Karabulut ilçe başkanlığından ve partisinden istifa etti. CHP Genel Merkezi ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ise daha önce basına yansıyan 22 taciz ve tecavüz olayında olduğu gibi yine üç maymunu oynadı.