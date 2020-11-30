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CHP bölünüyor mu? CHP'li 20 vekil Mustafa Sarıgül'ün partisine mi geçiyor? Canlı yayında değerlendirdi

A Haber
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Giriş: 30.11.2020 15:31
Güncelleme:30.11.2020 15:32
Eski Şişli Belediye Başkanı ve Türkiye değişim hareketi'nin kurucusu Mustafa Sarıgül'ün önümüzdeki günlerde kuracağı yeni siyasi partinin yankıları sürerken bugün ortaya bir iddia atıldı. İddiaya göre CHP'den 20 vekil Sarıgül'ün kuracağı partiye geçecek ve mecliste grup kurulacak. Sabah Gazetesi yazarı Mahmur Övür konuyla ilgili A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Eski Şişli Belediye Başkanı ve Türkiye değişim hareketi'nin kurucusu Mustafa Sarıgül'ün önümüzdeki günlerde kuracağı yeni siyasi partinin yankıları sürerken bugün ortaya bir iddia atıldı. İddiaya göre CHP'den 20 vekil Sarıgül'ün kuracağı partiye geçecek ve mecliste grup kurulacak. Sabah Gazetesi yazarı Mahmur Övür konuyla ilgili A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

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