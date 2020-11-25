Muharrem İnce’den itiraf: Keşke CHP yönetimine güvenmeseydim

Parti içinde yaşanan görüş ayrılıkları sonrasında "Memleket Hareketi"ni başlatan Muharrem İnce, "Yeni parti kuracak mı?" sorusuna net yanıt verdi. "CHP'yi düzeltebilirsek düzelteceğiz. Düzeltemezsek partiyi tabii ki kuracağız" dedi. 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaşadığı pişmanlığı da anlattı İnce, "Keşke CHP yönetimine güvenmeseydim" ifadelerin kullandı.

Haber Global'e konuşan Muharrem İnce başlattığı memleket hareketini anlattı.

CHP yönetimine seslenen İnce, "Hareket partiye dönüşecek mi?" sorusunu yanıtladı.

İnce, "CHP'yi düzeltebilirsek düzelteceğiz. Düzeltemezsek partiyi tabii ki kuracağız" dedi.

Ayrıca İnce, "Partiden ihraç edilme korkum yok" mesajını verdi.

Muharrem İnce, CHP yönetimine de tepki gösterdi. "Atatürk" demeyen İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu üzerinden eleştirdi ve "CHP yönetiminin zihniyetiyle benim zihniyetim aynı değil" şeklinde konuştu.

2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaşadığı pişmanlığı da anlattı İnce, "Keşke CHP yönetimine güvenmeseydim" ifadelerin kullandı.