Nefret siyasetinde yeni hedef ordu! CHP TSK'nın başarılarından rahatsız mı?

"Türk ordusu satılmış" diyen CHP milletvekili Ali Mahir Başarır ile ilgili Ankara cumhuriyet başsavcılığı da harekete geçti. CHP'li vekil hakkında soruşturma başlatıldı. Hadsiz açıklamalara da tepkiler sürüyor. CHP TSK'nın başarılarından rahatsız mı? Aynı programda yer alan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı CHP'li vekile neden tepki göstermedi? AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın A Haber canlı yayınında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Türk ordusu satılmış" diyen CHP milletvekili Ali Mahir Başarır ile ilgili Ankara cumhuriyet başsavcılığı da harekete geçti. CHP'li vekil hakkında soruşturma başlatıldı. Hadsiz açıklamalara da tepkiler sürüyor. CHP TSK'nın başarılarından rahatsız mı? Aynı programda yer alan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı CHP'li vekile neden tepki göstermedi? AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın A Haber canlı yayınında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu:

CHP'NİN KLASİK YALAN SİYASETİ

Hakikaten bütün milletimizi infiale sürükleyecek bir açıklama. Milletimizin göz bebeği olan ordumuza yönelik asılsız iftiralarla hakaretlerle yalanlarla oluşturulmaya çalışılan CHP'nin klasik bir yalan siyaseti örneğini hep beraber hafta sonu tekrar yaşamış olduk. HDP ile bir ittifak haline olan CHP'nin daha önce Genel Başkanının ağzından YPG ile ilgili söylemiş olduğu sözleri hatırladığımızda Biden'la ilgili yaklaşımlar gündeme geldiğinde ve Biden'ın daha önce seçimlerden önce adaylığı esnasında muhalefetle birlikte Türkiye'deki yönetimi devireceğiz şeklindeki yaklaşımları beraber düşündüğümüzde Türkiye'nin savunması için alınan S-400'lerle ilgili CHP Genel Başkan Yardımcısının söylemiş olduğu sözleri hatırladığımızda aslında CHP'nin yalan siyasetiyle Türkiye'de bir infiale sebebiyet verme ve bir kaos ortamı oluşturma ve bu siyasi atmosferden de yararlanarak hasımane büyük bir husumet beslediği bu ülkemiz değerleriyle ilgili nasıl olur iktidar değişikliğine varabilir şeklinde bir yaklaşım olarak okumak lazım.

İYİ PARTİ SUSPUS!

Programda bu tepkiyi ortaya koyanlar siyaset dışında kendi görevleri olan iki tane değerli konuk orada ordumuza böyle hakaret edemezsiniz diye tepki ortaya koyarken CHP'li vekilin yanında bulunan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı maalesef suspus vaziyette. Bu İYİ Parti seçmeninin de gözünden kaçmıyor.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın:

CHP BUGÜN İNTİHARDADIR

Söz konusu milletvekili neyi söylemediğini bilen bir tip değil. Mikrofonu görünce ağzının pergeli pek fazla kontrol dışı kalıyor. CHP kurucu değerlerinden uzaklaşıyor. Bugün CHP intihardadır.