30 Kasım 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Nefret siyasetinde yeni hedef ordu! CHP TSK'nın başarılarından rahatsız mı?

Nefret siyasetinde yeni hedef ordu! CHP TSK'nın başarılarından rahatsız mı?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.11.2020 13:40
Güncelleme:30.11.2020 13:48
"Türk ordusu satılmış" diyen CHP milletvekili Ali Mahir Başarır ile ilgili Ankara cumhuriyet başsavcılığı da harekete geçti. CHP'li vekil hakkında soruşturma başlatıldı. Hadsiz açıklamalara da tepkiler sürüyor. CHP TSK'nın başarılarından rahatsız mı? Aynı programda yer alan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı CHP'li vekile neden tepki göstermedi? AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın A Haber canlı yayınında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Türk ordusu satılmış" diyen CHP milletvekili Ali Mahir Başarır ile ilgili Ankara cumhuriyet başsavcılığı da harekete geçti. CHP'li vekil hakkında soruşturma başlatıldı. Hadsiz açıklamalara da tepkiler sürüyor. CHP TSK'nın başarılarından rahatsız mı? Aynı programda yer alan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı CHP'li vekile neden tepki göstermedi? AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın A Haber canlı yayınında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu:

CHP'NİN KLASİK YALAN SİYASETİ

Hakikaten bütün milletimizi infiale sürükleyecek bir açıklama. Milletimizin göz bebeği olan ordumuza yönelik asılsız iftiralarla hakaretlerle yalanlarla oluşturulmaya çalışılan CHP'nin klasik bir yalan siyaseti örneğini hep beraber hafta sonu tekrar yaşamış olduk. HDP ile bir ittifak haline olan CHP'nin daha önce Genel Başkanının ağzından YPG ile ilgili söylemiş olduğu sözleri hatırladığımızda Biden'la ilgili yaklaşımlar gündeme geldiğinde ve Biden'ın daha önce seçimlerden önce adaylığı esnasında muhalefetle birlikte Türkiye'deki yönetimi devireceğiz şeklindeki yaklaşımları beraber düşündüğümüzde Türkiye'nin savunması için alınan S-400'lerle ilgili CHP Genel Başkan Yardımcısının söylemiş olduğu sözleri hatırladığımızda aslında CHP'nin yalan siyasetiyle Türkiye'de bir infiale sebebiyet verme ve bir kaos ortamı oluşturma ve bu siyasi atmosferden de yararlanarak hasımane büyük bir husumet beslediği bu ülkemiz değerleriyle ilgili nasıl olur iktidar değişikliğine varabilir şeklinde bir yaklaşım olarak okumak lazım.

İYİ PARTİ SUSPUS!

Programda bu tepkiyi ortaya koyanlar siyaset dışında kendi görevleri olan iki tane değerli konuk orada ordumuza böyle hakaret edemezsiniz diye tepki ortaya koyarken CHP'li vekilin yanında bulunan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı maalesef suspus vaziyette. Bu İYİ Parti seçmeninin de gözünden kaçmıyor.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın:

CHP BUGÜN İNTİHARDADIR

Söz konusu milletvekili neyi söylemediğini bilen bir tip değil. Mikrofonu görünce ağzının pergeli pek fazla kontrol dışı kalıyor. CHP kurucu değerlerinden uzaklaşıyor. Bugün CHP intihardadır.

TSKya küstah sözler söyleyen CHPli Başarırdan inkar: Türk ordusu satılmıştır demedim TSK'YA KÜSTAH SÖZLER SÖYLEYEN CHP'Lİ BAŞARIR'DAN İNKAR: 'TÜRK ORDUSU SATILMIŞTIR' DEMEDİM

Son dakika:Milli Savunma Bakanlığından CHPli vekil Başarır hakkında suç duyurusu SON DAKİKA:MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINDAN CHP'Lİ VEKİL BAŞARIR HAKKINDA SUÇ DUYURUSU
TSKya hakaret eden CHPli vekile A Haber canlı yayınında sert tepki: Yunanistanın ABDnin cesaret edemediğini yaptı! TSK'YA HAKARET EDEN CHP'Lİ VEKİLE A HABER CANLI YAYININDA SERT TEPKİ: YUNANİSTAN'IN ABD'NİN CESARET EDEMEDİĞİNİ YAPTI!
CHPli vekil Ali Mahir Başarırın Türk ordusuna ağır hakaretine A Haberde sert tepki: Bu ruhuna satmış FETÖ-PKK ile... CHP'Lİ VEKİL ALİ MAHİR BAŞARIR'IN TÜRK ORDUSUNA AĞIR HAKARETİNE A HABER'DE SERT TEPKİ: BU RUHUNA SATMIŞ FETÖ-PKK İLE...

Oruç Reis sismik araştırma gemisi Antalya Limanı'na döndü
Oruç Reis sismik araştırma gemisi Antalya Limanı'na döndü
Nefret siyasetinde yeni hedef ordu!
Nefret siyasetinde yeni hedef ordu!
MSB açıkladı: 4 terörist etkisiz hale getirildi
MSB açıkladı: 4 terörist etkisiz hale getirildi
Su zammı bahanesi: Kuraklık
Su zammı bahanesi: Kuraklık
NATO harekâtında uçaklı taciz
NATO harekâtında uçaklı taciz
A Haber görüntüledi! Tüm dünyanın gözü burada
A Haber görüntüledi! Tüm dünyanın gözü burada
Muhittin Böcek'ten aylar sonra ilk fotoğraf!
Muhittin Böcek'ten aylar sonra ilk fotoğraf!
Hafta içi sokağa çıkma yasağı gelecek mi?
Hafta içi sokağa çıkma yasağı gelecek mi?
Bakan Koca 'hafife alma' diyerek uyardı
Bakan Koca 'hafife alma' diyerek uyardı
İçişleri'nden kadına şiddet raporu
İçişleri'nden kadına şiddet raporu
CHP’li vekilin TSK’ya küstah sözleri kime hizmet ediyor?
CHP’li vekilin TSK’ya küstah sözleri kime hizmet ediyor?
MSB'den hakaret söylemine videolu gönderme
MSB'den hakaret söylemine videolu gönderme
Daha Fazla Video Göster