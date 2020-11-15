CHP'den ayrılan Mustafa Sarıgül cephesinde flaş gelişme

CHP'den ayrılan Mustafa Sarıgül cephesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarıgül partinin kuruluş tarihini 4 Ocak 2021'den 20 Aralık'a çekti. Bu hafta Ankara'da kurmaylarını toplayacak olan Sarıgül kuruluş sloganını da belirledi.

Tüzük ve parti programı hazırlandı sıra resmi başvuruya geldi. Mustafa Sarıgül liderliğinde kurulan Türkiye Değişim Hareketi'nin partileşme tarihi 4 Ocak 2021'den 20 Aralık'a çekildi.

Sarıgül partinin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığına vermeden önce çarşamba günü Ankara'da kurmayları ile bir araya gelecek bundan sonra atılacak, adımlar masaya yatırılacak.

Genel merkez binası Beysukentte hazır hale getirilirken partinin kuruluş sloganın da 'Çare değişim, çare Sarıgül' olacağı belirtildi.

Sarıgül cephesi oldukça iddialı. Oy oranı ile ilgili "asgari yüzde 6.5 ile başlarız" ifadeleri kullanılıyor.

TÜRKİYE'DEKİ PARTİ SAYISI 99'A YÜKSELECEK

Türkiye Değişim Hareketi Partisi ile birlikte Türkiye'deki faal parti sayısı 99'a yükselecek.

Sarıgül'ün başarılı olup olmayacağını zaman gösterecek.