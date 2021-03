Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum A Haber A Para ortak yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasında Türkiye'nin en önemli gündeminin kentsel dönüşüm olacağını belirten Bakan Kurum, "Kentsel dönüşüm projesini bir milli mücadele, Kurtuluş Savaşı olarak görüyoruz." dedi. İşte Bakan Kurum, bina kimlik belgesi uygulamasının nisan ayı itibariyle başlayacağı ve bu uygulamanın zorunlu hale geleceğini söyledi. İstanbul'daki kentsel dönüşüme ilişkin ise çarpıcı açıklamalarda bulundu.

SON DAKİKA HABERİ | Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, A Haber ve A Para TV ortak canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum'un konuşmasından öne çıkanlar:

Kentsel dönüşüm projesini bir milli mücadele, Kurtuluş Savaşı olarak görüyoruz. Bizim ülkemizdeki en önemli gündemlerden biri iklim değişikliği ve depremle mücadele olacaktır. Salgın sonrasında ülkemizin en önemli gündemi kentsel dönüşüm olacaktır.

KENTSEL DÖNÜŞÜM NASIL OLACAK?

Halkın yüzde 55'inin güvenli konutta oturmasını sağladık. 6 başlık koyduk kentsel dönüşümle ilgili. 1- Afet riski altındaki yerlerin dönüşümlerini sağlamak. Şu anki kentleşme oranımız yüzde 81 seviyelerine geldi. Şehirdeki çarpık kentleşmeden dönüşümü yapmak zorundayız. Şehir içindeki riskli yapıları daha sağlam bir şekilde dönüştürmek zorundayız.

2023 YILINA GELDİĞİNDE BİRÇOK İLİMİZDE GÖRECEKSİNİZ

Kırsal kalkınmayı sağlamak zorundayız. Köydeki istihdamı artırmak zorundayız. Bu yönde adımlar atmalıyız. Dönüşüm hem konutta hem de sanayide olacak. 2023 yılına geldiğinde birçok ilimizde göreceksiniz çok güzel meydanlarımız olacak. Ecdamızın bize bıraktığı tarihi eserlerin gün yüzüne çıktığı yerler olacak.

292 TANE MİLLET BAHÇESİ PROJEMİZ VAR

Şehre ekonomik olarak, hem istihdam hem de esnafın hareketliliği kapsamında çok güzel projeler yapıyoruz.

Türkiye geneli kentsel dönüşüm çalışmalarından örnekler gösterelim. 21 bin 500 sosyal sanatı yaptık. Vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu her şey var. Yeşil alanlarla birlikte Millet Bahçeleri yapıyoruz. 292 tane Millet Bahçesi projemiz var. Aynı zamanda bu alanlar toplanma alanları olacak. Yaşadığımız depremlerde bunun eksikliğini çok gördük.

YILLIK 300 BİN KONUT DÖNÜŞÜMÜNÜN YÜZDE 20'SİNİ BAKANLIK YAPACAK

Yıllık 300 bin konut dönüşümün bakanlık olarak yüzde 20'sini biz yapacağız. 81 ilimize gittiğimizde en önemli gündem maddemiz kentsel dönüşümdür. Belediye Başkanlarımız, vekillerimiz ile bu süreci yürütmeye çalışıyoruz. İlk başta "biz dönüştürmek istemiyoruz" diye tepkiler alıyorduk.

FİKİRTEPE'DE DÖNÜŞÜM NASIL OLACAK?

Örneğin Fikirtepe. Orası da bir kentsel dönüşüm projesi olmasına rağmen tepkilerden dolayı yavaşlamıştı. Yeni Fikirtepe'yi nisan ayında inşaa etmeye başlıyoruz. 2024 yılında tamamını bitirmeyi hedefliyoruz.

Meydanlarda da önemli yenilikler yapııyoruz. Konya Mevlana Meydanı, Ankara Hergelen Meydanı, Diyarbakır Suriçi ve Nasrullah Camii Meydanı bunlardan sadece birkaçı.

PROJELERİN EKONOMİ VE İSTİHDAMA KATKISINI ÖN PLANDA TUTUYORUZ

Belki 81 ilimizin tamamında güzel sokak projeleri yapıyoruz. Trabzon, Ordu ve Rize'de var. Bu projeler bittiği zaman insanlarımız daha da mutlu olacak. Bu projeler çok önemli. Kentsel dönüşüm ve deprem dönüşümü projeleri vatandaşlarımızın mal ve can güvenliği açısından çok önemli. Yapılan tüm projeleri ekonomik katkılarıyla birlikte değerlendirmek zorundasınız. Bir şehirde yenilik yaptınız. Bunun o şehrin ekonomisine katkısı ne olacak? Bunları düşünerek hareket ediyoruz. Bu projeleri ekonomi ve istihdamla birleştirmek istiyoruz.

AMACIMIZ İSTANBUL'A GÖÇÜ TERSİNE ÇEVİRMEK

En büyük kentsel dönüşüm. İstanbul'a olan göçü engellemektir. Yeterince büyüdü şehirlerimiz. Artık bunu engellemek zorundayız. Sayın Cumhurbaşkanımız göreve geldiğinde ilk amacı buydu. Kırsal alanda kalkınmayı sağlamak. Her şehrimizde üniversite var. İstanbul ve Ankara'da sosyal anlamda ne varsa diğer şehirlerimizde de var. Ankara'da ne varsa Şırnak'ta Hakkari'de de aynısı olmak zorunda. Amacımız İstanbul'a göçü tersine çevirmek. Bu şekilde esnafımız daha mutlu olacak. İstihdam artacak. Üretim artacak. Biz her alanda milli ve yerli teknoloji hamlesiyle atılım yapıyoruz. Bunu her alanda yapmaya devam edeceğiz.

BİNA KİMLİK BELGESİ ZORUNLU OLACAK? 1 NİSAN'DA BAŞLIYOR

Bina kimlik belgesini hayata geçiriyoruz. Bu sene 100 bin binada uygulamaya geçiriyoruz. Bina gittiğinizde binaya ilişkin her türlü bildiriyi 50 metreye kadar verebiliyorsunuz. Bina ile ilgili, projeyle ilgili her türlü detaylara ulaşabileceksiniz . QR koduyla birlikte binaya dair her şeyi öğrenebilirsiniz. Nisan ayında projeye başlıyoruz.

Bölgesel otopark projesini hayata geçiriyoruz. Artık ilçelerimiz bölge otoparkı yapabilecek. 2023'te elektrikli araçlarımıza ilişkin altyapıyı temin etmiş olacağız. 180 metrekare ve üstünde her daire için 2 otopark şartı getiriyoruz. Ümraniye ve Sancaktepe'de bölge otoparkı yapımına başlandı.

SALDA İÇİN HANGİ ADIMLAR ATILACAK?

Salda Gölü'nde, yeni hali bitmek üzere. Eskiden gölümüzün kıyısına kadar araçlarla giriliyordu. Orada burada gölün içinde banyo yapanı mı ararsanız. Her türlü doğal güzelliğe zarar verecek süreçten, bu alanı koruma altına alacak bir sürece giriyoruz. 1,5 milyon olan ziyaretçi sayısını 570 binle kısıtlıyoruz. Doğaya zarar vermeyen bir dönüşüm yapıyoruz.

17 MİLYAR TL TASARRUF ETTİK

Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında 17 milyar TL tasarruf ettik.