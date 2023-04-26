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Cami 7 katlı 2 bina arasında kayboldu! Bir garip mimari

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Giriş: 26.04.2023 08:49
Eskişehir'de apartmanların arasında kalan cami, görenleri şaşırtıyor. Namaz kılmak isteyenler camiyi bulmakta zorlanıyor. Mahalle sakinleri ve esnaf camiden sonra yapılan binaların yanlış planlandığını söylüyor.
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Bir garip mimari
Bir garip mimari
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