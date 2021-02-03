Boğaziçi provokasyonuna gençler ne diyor? İşte yurt genelinden tepkiler

Son dakika haberi... Boğaziçi Üniversitesi'nde, rektör atamasına karşı başlatılan sözde tepkiler, farklı grupların eylemlerine dönüştü. Peki yaşanan bu sürece yurt genelinde vatandaşlar ne dedi? İşte vatandaşlardan Boğaziçi provokasyonuna tepkiler...

"AKILLARA 28 ŞUBATI GETİRDİ"

Samsun'dan bir vatandaş, "Özellikle eylem esnasında polisimize 'katil' diye slogan atılması, bizleri biraz düşündürdü. Tabii bu da bir tepki oluşturdu. Özellikle, son zamanlarda Kabe'ya yapılan saygısızlık dolayısıyla özellikle biz Müslüman gençlerin sabrını taşırmış durumda. Kabe'ye yapılan saygısızlığa karşı tepki gösteren gençlere bir fişleme çalışmasına giriştiler. Tabii bu da akıllara 28 Şubatı getirdi." dedi.

Kocaeli'den bir vatandaş ise, "Her üniversite öğrencisi kişisel haklarını, özgürlüklerini söyleyebilir fakat bunun belli bir dozu olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu dozu aştığımız zaman bu artık bir soruna yol açar." ifadelerini kullandı.

KİMSE BENİM DEVLETİMİN POLİSİNE 'KATİL' DİYEMEZ

A Haber'e Tokat'tan açıklamalar yapan başka bir vatandaş da, "Müslümanlar için Kabe kutsal bir mekandır, ifade özgürlüğü altında kimse insanların değerleriyle, inançlarıyla dalga geçmek kimsenin haddi değildir. Bu olayların arkasından öğrencilerden çok bir başka kişilerin gerçekleştirdiğini düşünüyorum. Kimse benim devletimin polisine 'katil' diyemez." açıklamasında bulundu.