TikTok'ta çocuk istismarı skandalı! İspanya'dan platforma hukuki yaptırım hazırlığı

TikTok'ta çocuk istismarı içeriklerinin yayılmasına ilişkin İspanya merkezli bir araştırma, platformdaki güvenlik açıklarını gündeme taşıdı. Araştırmada, çocuk istismarıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen 20 binden fazla şüpheli hesap ile toplamda 48 milyondan fazla kez izlenen binden fazla içerik tespit edildi. Platforma bildirilen 50 videodan yalnızca 5'inin kaldırılmasının ardından İspanya hükümeti harekete geçti. Başbakan Pedro Sanchez, platform yöneticilerinin hukuken sorumlu tutulmasını sağlayacak yasal düzenleme hazırlığında olduklarını açıkladı.