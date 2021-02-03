



TÜRKİYE'NİN BÖYLE EVLATLARI YOKTUR

CHP Genel Başkanı, gözaltına alınan yasa dışı örgüt üyelerine "Çocuklarımız, öğrencilerimiz ve Türkiye'nin evlatları" diyor. Kılıçdaroğlu ya aklını peynir ekmekle yemiş ya da iradesini ve siyasetini terör örgütlerine rehin bırakmıştır.



Türkiye'nin böyle evlatları yoktur. Çocuk veya öğrenci dedikleri vandaldır, barbardır, gözlerini kan ve nefret bürümüştür. Bu tip bayağı senaryoları çok gördük. Şiddet sahnelerini geçmişte çok yaşadık. Hiç kimse heveslenmesin, Türkiye terör diline teslim olmayacaktır.



CHP Genel Başkanı, gözaltına alınan yasa dışı örgüt üyelerine "Çocuklarımız, öğrencilerimiz ve Türkiye'nin evlatları" diyor. Kılıçdaroğlu ya aklını peynir ekmekle yemiş ya da iradesini ve siyasetini terör örgütlerine rehin bırakmıştır.