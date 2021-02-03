ÜMİT NAZLI BOYNER'DEN PROVOKATÖRLERE DESTEK

Son olarak TÜSİAD eski Başkanı ve Boyner Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Nazlı Boyner, sosyal medya hesabından "Türkiye'nin #AşağıBakmayan, ileriye ve hedeflerine inançla, özgürce, umutla ve cesaretle bakan aydın gençlere ihtiyacı var. Gençleri dinleyelim." paylaşımıyla destek verdi.

Polisin Boğaziçi Üniversitesi'nin yeni rektörünü protesto eden öğrencilere "Aşağı bakın" dediği iddiası, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından video ile yalanlamıştı.