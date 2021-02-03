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Ülkeyi karıştırmak isteyenler tek tek ortaya çıkıyor! Ümit Boyner de Boğaziçi provokasyonuna destek verdi!

’ne rektör atanmasını bahane ederek sokak olayları çıkarmak isteyenler, sosyal medya üzerinden halkın oylarını ve Başkan Erdoğan’ı hedef alarak "Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet" söylemini dolaşıma soktu. CHP’li vekiller ve firari FETÖ’cüler başta olmak üzere farklı siyasi kimliklere sahip isimler bu söyleme destek çıkarak sosyal medya paylaşımlarında kullanmaya başladılar. hayali kuran bu gruba, destek paylaşımları geliyor. olaylarından sonra 'den kaçan , Boğaziçi protestolarında gözaltına alınan kişilerin serbest bırakılmasını istedi. Son olarak eski Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi , sosyal medya hesabından "Türkiye’nin #AşağıBakmayan, ileriye ve hedeflerine inançla, özgürce, umutla ve cesaretle bakan aydın gençlere ihtiyacı var. Gençleri dinleyelim." paylaşımıyla destek verdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.02.2021 Güncelleme Tarihi: 03.02.2021
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Ülkeyi karıştırmak isteyenler tek tek ortaya çıkıyor! Ümit Boyner de Boğaziçi provokasyonuna destek verdi!

Prof. Dr. 'nun rektör olarak atanmasının ardından provokatif olayların sergilendiği 'nde, eylemciler rektörlük binasını işgal etmeye çalışmışlardı.

Polisin müdahalesiyle eylemciler dağıtılırken, yaşananları sokaklara taşımak isteyenler, sosyal medya üzerinden çağrı yapmaya ve polislere yönelik saldırılara başladı.

Bu gelişmelerin ardından, olaylarında olduğu gibi bir kez daha milletin iradesini ve Başkan 'ı hedef alan söylemler dolaşıma sokuldu.

Yüz yıl önce Osmanlı Sultanı 2. Abdülhamid'i devirenlerin kullandığı "Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet" söylemiyle paylaşımlar yapılmaya başlandı.

Başta CHP ve FETÖ'cüler olmak üzere farklı siyasi kimliğe sahip birçok isim bu söyleme destek çıktı.

ÜMİT NAZLI BOYNER'DEN PROVOKATÖRLERE DESTEK
Son olarak eski Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi , sosyal medya hesabından "'nin #AşağıBakmayan, ileriye ve hedeflerine inançla, özgürce, umutla ve cesaretle bakan aydın gençlere ihtiyacı var. Gençleri dinleyelim." paylaşımıyla destek verdi.

Polisin Boğaziçi Üniversitesi'nin yeni rektörünü protesto eden öğrencilere "Aşağı bakın" dediği iddiası, tarafından video ile yalanlamıştı.

GEZİCİ ALABORA'DAN DESTEK GELDİ
Gezi'deki gibi o olaylara ilk destek veren isimlerin başında yine geldi.

8 yıl önce Gezi olaylarının başlamasında etkili olan isimlerin başında yer alan ve daha sonra Türkiye'den firar eden Memet Ali Alabora, Boğaziçi'nde gözaltına alınanların hemen serbest bırakılmasını talep etti.

İSTİBDAT NE DEMEK?
İstibdat, "tek bir yöneticinin toplumu baskı altında yönetmesine dayanan düzen, baskıcılık, hiçbir hakkın ve özgürlüğün bulunmadığı tek adam yönetimi" olarak tanımlanıyor.

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