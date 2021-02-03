Son dakika: Boğaziçi olaylarında gözaltına alınan 51 şüpheli adliyeye sevk edildi
Son dakika haberleri... Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylar nedeniyle gözaltına alınan 51 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
GÜNDEM AA
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Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylar nedeniyle gözaltına alınan 51 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, 1 Şubat'ta Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü girişinde yapılan izinsiz gösteriler sırasında gözaltına alınan 51 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.