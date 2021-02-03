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Manisa'da belediye meclis toplantısında Boğaziçi provokasyonu!

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Giriş: 03.02.2021 10:32
Güncelleme:03.02.2021 10:54
Manisa Yunusemre ilçe belediye meclis toplantısında, CHP grup başkanı Boğaziçi provokatörlerine selam gönderdi. Belediye Başkanı, konunun meclis toplantısıyla ilgisi olmadığını hatırlattı. CHP'li başkan ısrarla provokatörleri savununca toplantıdan atıldı.

Boğaziçi Üniversitesi provokasyonu Manisa Yunusemre Belediyesi'nin meclis toplantısına da girdi. CHP grup başkanvekili Nülent Mersinli, provokatörlere selam gönderince gerilim başladı.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi selam gönderdiği kişilerin arasında sadece birkaçının öğrenci olduğunu belirtti diğerlerinin ise terörle olan bağlantısına işaret etti. CHP grup başkanvekili Mersinli provokasyonlara destek vermeyi sürdürünce Başkan Çerçi, mecliste belediyenin sorunları için toplanıldığını hatırlatıp provokasyona izin vermedi.

Gerginlik CHP grubunun meclisi terk etmesiyle son buldu. 5 dakikalık aranın ardından İYİ Partili üyeler de Boğaziçi provokasyonuna destek verip oturuma katılmadı.

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