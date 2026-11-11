Başkan Erdoğan COP31 Liderler Zirvesi Açılış Programı'na katılacak

Dünyanın iklim geleceğinin konuşulduğu COP31 Zirvesi, Antalya'da üçüncü gününde devam ediyor. Zirvenin bugünkü programında liderler buluşması öne çıkıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesi Açılış Programı'na katılmak üzere Antalya'ya geldi. İran Cumhurbaşkanı da zirve kapsamında Türkiye'de bulunuyor. A Haber Ankara İstihbarat Şefi Arzu Fidanverdi ve kameraman Uğur Koçak, zirvenin üçüncü günündeki programın ayrıntılarını canlı yayında aktardı.